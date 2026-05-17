カナダ西部ブリティッシュコロンビア州は、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船に乗っていたカナダ人1人が「陽性と推定される」と発表しました。ブリティッシュコロンビア州の保健当局は16日会見し、クルーズ船「MVホンディウス号」に乗っていた70代のカナダ人カップルのうち、1人が14日に発熱や頭痛の軽い症状を訴え、ハンタウイルスの「アンデス型」で「陽性と推定される」検査結果が出たと発表しました。さらに詳しく