千葉ロッテマリーンズは、7月19日、20日に行われる福岡ソフトバンクホークス戦（いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム）を対象に、「BLACK SUMMERユニホーム」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万5000枚で販売することを発表した。今年のBLACK SUMMERユニホームは、「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」がコンセプト。ボディ全体はBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベース