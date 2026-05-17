広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が１７日、体調不良のため出場選手登録を抹消された。登録抹消は今季２度目となる。平川はオープン戦で結果を残し、開幕１軍入り。開幕戦では１番起用され、プロ初安打となる同点適時打も放った。その後、３月３１日・ヤクルト戦（神宮）での守備時に右肩の肩鎖関節を損傷。出場選手登録を抹消され、４月１９日から１軍復帰した。ここまでは打率・１８７。９日・ヤクルト戦以降は