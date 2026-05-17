【明治安田J1百年構想リーグ】浦和レッズ 0−0（PK：9−10）FC東京（5月16日／埼玉スタジアム2002）【映像】浦和ファンの「フラッグ大移動」（実際の様子）埼玉スタジアム2002で発生した非常に珍しい光景に、実況・解説やファンも微笑んでいた。5月16日の明治安田J1百年構想リーグ第17節で、浦和レッズとFC東京が対戦。スコアレスのまま90分では勝敗がつかず、PK戦に突入した。コイントスの結果、PK戦は南側のゴールで行われ