第79回カンヌ国際映画祭で16日、最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に選出されている是枝裕和監督の「箱の中の羊」が公式上映されました。是枝監督、綾瀬はるかさん、耼木里夢（くわき・りむ）さん、大悟さんがレッドカーペットに登場しました。この作品は、息子を亡くした夫婦がAIを搭載した息子そっくりのロボットを迎え入れる、近未来を舞台にしたドラマです。上映終了後には約10分間にわたりスタンディングオ