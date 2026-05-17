犬を飼うのに『絶対必要な貯金額』はいくら？ 「犬を飼いたい」「でも正直、お金がどれくらい必要なのかわからない……」犬をお迎えする前に、そんな不安を感じている人は多いでしょう。 結論から言うと、犬を飼うのに絶対必要な貯金額は、最低でも30万～50万円ほどです。子犬の時期は、体調を崩すことも多いので、それを踏まえると、50万円はお迎えする犬に使える貯金として確保しておく必要があります。 犬