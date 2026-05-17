【趣味ギア適性診断】自宅にいながら自然に触れることができるガーデニング。植物を育てる楽しみもさることながら、景観としてカッコイイものを置いてみるという楽しみ方もある。植物のプロに最近のトレンドを教えてもらった。＊＊＊【TYPE 3・ガレージ＆テラスDIY派】「まずは単純に好きだと思う植物や、カッコイイ見た目の植物をエクステリアとして取り入れてみてください」と話すのは自宅で多くの植物を愛でる、カイン