さかえ屋は、なんばん往来福岡空港店を5月17日に閉店する。国内線旅客ターミナルビルの改装工事のため。場所は同ビル2階一般エリア。営業時間は午前6時半から午後9時まで。国内線旅客ターミナルビル2階一般エリア催事場に、期間限定店舗を6月2日から30日まで出店する。営業時間は午前10時から午後7時まで。このほか空港内では、ANA FESTAやJAL PLAZAなどの売店でも取り扱っている。（画像：福岡空港公式ウェブサイト）