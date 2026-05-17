伊勢福は、「オカゲ屋敷」を7月3日にオープンする。おかげ横丁内に設ける体験型ミュージアムで、日本古来の「おかげさま」の文化や、江戸時代から続く「お伊勢参り」の歴史と風習を、来館者が楽しみながら学ぶことができる。企画と制作はビジュアルデザインスタジオWOWとトータルメディア開発研究所が担う。大阪・関西万博のパビリオンや、日本各地の文化と郷土芸能を題材にしたデジタル作品を手がけてきた両社の手法を生かし、伊