スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、日本代表MF守田英正への感謝を口にした。16日、クラブ公式サイトが伝えている。スポルティングは16日に行われたプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）最終節となる第34節のジル・ヴィセンテ戦に3−0で快勝。24日にはタッサ・デ・ポルトガル（カップ戦）決勝を残しているものの、リーグ戦は2位で終了した。スポルティングとの現行契約が今夏までとなっている守田は、15日に今シ