2025−26シーズンのプリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）が16日に終了。ジョゼ・モウリーニョ監督が率いるベンフィカは、シーズン無敗ながら3位に終わり、優勝およびチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得を逃した。ベンフィカはブルーノ・ラージ前監督の下でシーズンをスタートさせたが、昨年9月にモウリーニョ監督への交代を決断。23勝11分無敗で勝ち点「80」を獲得したものの、引き分けの多さが響き、優勝したポルトとは勝