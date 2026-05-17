バイエルンが2025−26シーズンのブンデスリーガを総得点「122」の圧倒的な成績で終えた。2011−12シーズンのラ・リーガで「121」ゴールを挙げたレアル・マドリードをも上回った。データサイト『Opta』によると、「122」は過去78年間の欧州5大リーグで最高の数字。1947−48シーズンのセリエAで「125」ゴールを挙げたトリノに次ぐ数字となる。ただ、40試合を戦った“グランデ・トリノ”は1試合平均「3.125」であり、34試合を戦っ