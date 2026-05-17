言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、学生時代の大きな壁、信頼関係に関わる言葉、そして責任ある役割という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ろんう□□きいん□□ヒント：大学を終えるために執筆する課題、事実とは異なることを口にする人の