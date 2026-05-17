2026年春ドラマは、主演キャストの演技力が作品の魅力をより引き立てています。繊細な感情表現や、迫力のある演技に注目です。All About ニュース編集部は4月27日、全国10〜70代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「主演の演技が光っていると思う2026年春ドラマ」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『豊臣兄弟！』（NHK総合）／29票2位