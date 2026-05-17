１７日、近畿地方では朝から気温が上がっていて、和歌山県の古座川町で午前１１時すぎ、３０℃を超え真夏日となっています。 日本列島は広く高気圧に覆われた影響で、近畿地方でも朝から気温が上がっていて、京都市では午前１１時半に２８．４℃を観測。 扇風機を手にしたり、日傘をさしたりする人の姿が多くみられました。 （京都市内）「すごく暑いですね。真夏のように暑いです」「これから床でライブを開くので