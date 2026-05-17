群馬県が5月1日から交付を始めた1万部限定のパスポート型パンフレット「GUNMAPASSPORT（ぐんまパスポート）」に申請が殺到。仕様やデザインにもこだわり、群馬県の様々な情報を紹介されている。さらに、県内35市町村に設置したオリジナルスタンプを押すことができるのが特長。パスポートの受付が、初日で終了したこともあり、高額転売が相次いでいる。【写真】転売相次ぐ…使用やデザインにこだわったぐんまパスポート12日に