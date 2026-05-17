NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。広島は平川蓮選手の1軍登録を抹消しました。平川選手は札幌国際情報高から仙台大を経て、2025年ドラフト1位で入団。ここまで1軍で21試合に出場し、打率.187、10打点となっています。