中古車を探していると、車両価格や走行距離、年式に目が行きがちです。しかし、実際に支払う金額は車両価格だけでは決まりません。自動車税や登録費用、整備費用なども含めて考える必要があります。 特に自動車税は、買う時期によって負担の見え方が変わる費用です。普通車の場合、毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税されます。さらに、年度途中で新しく登録する車は、登録月の翌月から3月までの分を月割りで支払います。