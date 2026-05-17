友人から投資を勧められると、まったく知らない人からの勧誘よりも信用しやすくなります。さらに「自分も利益が出ている」と言われると、断るべきか迷う人も多いでしょう。 ただし、投資話は相手との関係性だけで安全性を判断できるものではありません。友人に悪意がない場合でも、結果的に詐欺的な話に巻き込まれる可能性があります。 そこで本記事では、友人から投資を勧められたときに注意したい点や、詐欺的な話