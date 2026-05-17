友人から「URは礼金がないから初期費用を抑えやすい」と聞くと、都営住宅と比べてどちらが負担を軽くできるのか気になる方もいるでしょう。どちらも公的な性格を持つ住宅ですが、入居時に必要なお金や申し込みの条件には違いがあります。 そこで記事では、URと都営住宅の入居時費用を比較し、住まい選びで確認したいポイントを解説します。 URと都営住宅はどちらも礼金なしだが、入居条件が違う UR賃貸と都営住宅