「年収600万円なら平均より上のはずなのに、なかなか貯金が増えない」と感じる家庭は少なくありません。特に、子どもが2人いる40代世帯では、教育費や住宅費などの負担が重なり、思ったほど生活に余裕を感じられないケースもあります。 一方で、統計上では年収600万円は一定の水準にあるともいえます。そのため、「同年代と比べて本当に余裕がないのか」「教育費がどの程度影響しているのか」を整理して考えることが