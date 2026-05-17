“世界No.1フーディー”として世界中のトップシェフから来店を熱望される美食家・浜田岳文氏。“食の師匠”として挙げたのは、あのグルメ芸人だった――。16日に放送されたTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)には、128の国と地域を食べ歩き、世界で最も権威があるといわれる海外レストランサイト「OAD」のレビュアーランキングで8年連続世界1位を獲得した“世界一の美食家”浜田氏が、食に全振りした人生を語