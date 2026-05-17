女優の剛力彩芽（３３）が、１７日までに自身のＳＮＳを更新。激変の最新姿が話題になっている。インスタグラムに「舞台『四畳半神話大系』本番まであと１日」とつづり、ミディアムからロングヘアになった近影を公開。「しふく」と記し、オーバーサイズのパーカーにロングスカートを合わせたカジュアルなコーディネートを披露している。この投稿にフォロワーからは「エクステ？！！？！可愛いねぇ」「歳を重ねて本当に綺麗に