◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、６点リードする６回２死二、三塁の４打席目は快音を響かしたが、右飛だった。チームは１死から６連続四死球と大荒れとなったエ軍投手陣から、押し出しだけで３点を追加すると、コールが左前に２点適時打を放っ