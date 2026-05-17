◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）こんにちは！ヴィクトリアマイルには昨年の桜花賞、秋華賞共に本命に推したエンブロイダリーが出走でどんなレースを見せてくれるのか楽しみです。その前走は阪神牝馬Ｓをマイペースに逃げて持ち前のスピードを発揮しました。帰厩後の１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースで併走馬を追走、並ぶ間もなく抜き去り５ハロン６５秒９―１１秒１の