巨人の横川凱投手が１７日、ジャイアンツ球場で行われた故障班練習に参加し、手術後初めてとなるネットスローをスタートさせた。「順調にできています。無理せずに着実にやっていきたいです」と語った。高卒８年目の左腕の今季はキャンプ１軍スタートでアピールを続けていたが、３月上旬から故障班入り。４月８日に神奈川県内の病院で左肘関節鏡視下クリーニング術を受けていた。横川は大阪桐蔭から１８年ドラフト４位で入団