きょうの東海地方は各地でことし一番の暑さになる見込みで、名古屋の最高気温は7月中旬並みの32℃と予想されています。 【写真を見る】ことし初の「真夏日」に 名古屋で“7月中旬並み”32℃予想 こまめな水分補給を…熱中症に注意 暑さは18日(月)も 三重県松阪市粥見では、午前11時20分に30．2℃を観測し、東海三県でことし初めての真夏日となりました。 きょうの最高気温は名古屋で7月中旬並みの32℃、岐阜と四日市で31℃、津