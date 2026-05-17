NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ロッテは坂本光士郎投手を登録し、前日先発の田中晴也投手を抹消しました。4月7日に今季初昇格となっていた坂本投手。5試合にリリーフ登板し防御率0.00とするも、味方のエラーからの失点もあり、1勝1敗としていました。22日に抹消されて以来となる、今季2度目の昇格。ここまでチームは3連勝と勢いに乗っており、ブルペンを支える躍動にも期待がかかります。一方、抹消となったのは、前日のオ