NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。ヤクルトは山野辺翔選手を1軍登録し、並木秀尊選手の登録を抹消しました。山野辺選手は昨季5月に西武からトレードで加入し17試合に出場しました。今季はファームでここまで27試合に出場し、打率.209となっています。一方、登録抹消となった並木選手は、前日の中日戦に「1番・センター」でスタメン出場。6回にライトへのヒットで出塁しますが、盗塁を試みた際に転倒し、倒れ込んだままなかな