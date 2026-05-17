藤井聡太名人（23）＝王将など6冠＝が糸谷哲郎九段（37）の挑戦を受ける第84期名人戦7番勝負第4局は17日午前9時、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で2日目が指し継がれ、正午までに55手進んで昼食休憩に入った。局面は中盤でまだ本格的な戦いへ突入しておらず、形勢は互角。持ち時間9時間の対局は遅い終局が予想される。後手・糸谷の48手目封じ手は1筋の突き合いに応じる端歩だった。以降、藤井が4筋、1筋と連続で歩を突