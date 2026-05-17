サッカー元イングランド代表主将で米メジャーリーグサッカーMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーであるデビッド・ベッカム氏（51）が、英国初のビリオネアアスリートに認定された。英サンデー・タイムズ紙が発表した2026年度版長者番付によると、ベッカム氏と妻でデザイナーのビクトリア・ベッカムさんの資産合計は推定11億ドル8500万ポンドに達し、英王室のチャールズ国王の個人資産を大幅に上回ったという。同紙によると、元