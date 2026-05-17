NPB(日本野球機構)は17日の公示を発表。DeNAは篠木健太郎投手の出場選手登録を抹消しました。2年目の篠木投手は、先月30日の中日戦で今季初登板。6回2失点の内容でプロ初勝利をマークしました。今季3試合の先発で1勝0敗、防御率3.18の成績。前日16日の巨人戦では5回3失点で勝敗はつかず、チームは1点差で競り負けました。