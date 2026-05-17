春の入学シーズンを迎え、「小1の壁」が社会的な関心事となる中、共働き世帯の増加に伴い仕事と育児の両立の課題は深刻さを増しているといいます。家事代行サービス『LOBBY』を展開する株式会社ロビー（東京都新宿区）が実施した「パワーカップルの『小1の壁』」に関する実態調査によると、約4人に1人が「子どもの小学校入学に伴い、就業スタイルに何らかの変化があった」と回答したことがわかりました。【調査結果】子どもの小学
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