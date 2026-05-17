私はショウコ。ベテランパートのハヤシさんの圧力に耐えかねて、翌日すぐ上司に「土日祝も出ます」と申し出ました。ところが上司は驚いた顔で、現状で大丈夫だと穏やかに説明してくれました。人手不足だと信じていたのに土日は足りているなんて……どうやらハヤシさんの話は真っ赤な嘘だったようです。時給目当てだと思われた気がして、恥ずかしさで、もう顔から火が出そうでした。ハヤシさんの話を信じ込み、突っ走ってしまった自