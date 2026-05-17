毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、5月18日（月）〜5月22日（金）放送、第32話〜第36話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」【5月18日（月）放送 第32話】オクニョは王の密使［＝明宗（ミョンジョン）］から、チョン・ナンジョンが政治上の取り引きで放免になったと