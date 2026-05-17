＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞14番で1.2メートルの短いパーパットを外すと、思わず頭を抱えてしまった。原英莉花は、不規則な転がり方をするポアナ芝に苦しむ3日目を過ごした。【写真】女子高生時代の原英莉花、見たことありますか？この日のパット数は『35』。前半はバーディとボギーが2つずつとなんとか耐えていたが、後半に3つのボギーを叩いた。しかも上