＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内男子ツアー通算10勝、シニアツアー通算13勝を誇る75歳の〓橋勝成が、最終日に自身43回目となるエージシュートを達成した。2バーディ・3ボギーの「73」でプレーし、トータル6オーバー・79位タイで大会を終えた。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイング43回目