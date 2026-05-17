＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇16日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞首位と3打差の5位で迎えたムービングデー。竹田麗央は3バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル5アンダー。5位タイ。最終日はここから逆転を目指す。【写真】似ている？ 竹田麗央とお兄さんのツーショット雷雲接近により、早朝に2時間35分の中断があった。ユ・ヘラン（韓国）とのスタート時間は午後3時30分まで遅れたが、なん