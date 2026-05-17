元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が15日、「50年越しの夢が叶った日」と題しブログ。喜びの報告をするとともに、少年時代の母とのエピソードを明かした。【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ笠井アナは「今、とても感動しています 先月復刊した映画エンターテインメント情報誌『ぴあ』復活して名前が『とぶ！ぴあ』となりました 今日は『