タレントの指原莉乃（33）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。総選挙でのセリフについて語った。若槻千夏から「完全に心に残るワードを神7たちは言ってきたじゃん。あれって（順位を）イメージするのかな？」とAKB選抜総選挙のスピーチをどのように用意するかについて話題を振られた指原。「みんな“何位用”で考えてると思います」と答えると、追加で「さっしーは何位だと思ってたの？！」と質