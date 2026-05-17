きょうは全国的に気温が上がり、広い範囲で30℃を超え、真夏日となる見込みです。東京都心でも30℃に達すると予想されています。きょうは全国的に高気圧に覆われ、その影響で各地で気温が上がり、九州から関東甲信にかけておよそ160地点で30℃以上の真夏日になる見込みです。名古屋市では、午前11時現在で26.8℃と夏日となっています。一方、東京都心でもきょうは30℃の予想となっています。皇居前のランナー 20代男性「信じ