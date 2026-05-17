プロ野球・中日は17日、郄橋宏斗投手を1軍登録、福敬登投手の登録を抹消しました。この日のヤクルト戦で予告先発の郄橋投手は前回、6日の阪神戦で8回131球2失点で敗戦投手となり、今季4敗目（1勝）。防御率は3.20となっています。抹消された福投手は前回、15日のヤクルト戦で9回2アウト満塁で登板し、岩田幸宏選手を空振り三振で抑えました。ここまで3試合に登板し防御率3.86となっています。