名古屋市守山区で軽乗用車が車2台とぶつかり、2人が病院に運ばれました。 【写真を見る】軽乗用車が逆走か 2台の車に次々衝突…2人搬送 直前に自衛隊駐屯地シャトルバスにぶつかる事故も 名古屋・守山区 きょう午前8時40分ごろ、守山区の「師団司令部前」交差点の近くで、軽乗用車が乗用車とワゴン車に次々と衝突しました。 この事故で50代の男性と20代の男性の2人が病院に運ばれました。 軽乗用車は、県道を逆走していたとみ