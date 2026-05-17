千葉ロッテマリーンズは、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」（BSW）の期間中である7月18日〜20日福岡ソフトバンクホークス戦(いずれも千葉・ZOZOマリンスタジアム)にて、昨年および一昨年の開催で約6万人が参加したイベント「BSW AFTER GAME PARTY」を開催することを発表した。【画像】「最年長が1番最新のポケモン選んでて草」マリーンズメンバーの“推しポケモン”（一覧）本イベントでは、音楽に合わせて映像