愛媛県を訪問中の天皇皇后両陛下が動物園でホッキョクグマと対面されました。天皇皇后両陛下は午前10時半ごろ、「愛媛県立とべ動物園」に到着し、笑顔で挨拶を交わされました。とべ動物園の“アイドル”として愛され続けている、日本で初めて人工哺育に成功したホッキョクグマ、「ピース」をご覧になりました。ピースがエサを食べる姿を見て、皇后さまは「可愛いですね」「食欲が旺盛」と笑顔で話されたほか、両陛下で記念撮影をさ