広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が17日、体調不良のため出場選手登録を抹消された。この日、阪神戦が行われる甲子園球場には姿を見せず、広島に戻った。直近の出場は13日の巨人戦が最後で、ここまで21試合に出場して打率・187、10打点だった。