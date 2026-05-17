脚本家の三谷幸喜氏（64）が16日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。米中首脳会談でトランプ大統領と習近平国家主席が交わした握手を“解説”した。番組では、トランプ大統領を習近平主席が出迎えた場面で13秒間、握手をかわしたと紹介。一方、早大の中林美恵子教授の私見として、2時間15分の会談後には、両者の表情が一変して固い表情になり、「メディアの方には出せない何かを語