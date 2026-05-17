ＦＢＩは、イランのためにスパイ活動を行ったとして告発されている元米軍情報員の逮捕および起訴につながる情報に対し、２０万ドル（約３１７４万円）の報奨金を提示している。米メディア・ＵＳＡトゥデーが先日、報じた。元米空軍の防衛契約業者であり、情報技術軍曹だったモニカ・ウィット被告（４７）は、２０１９年２月、イラン政府に国家防衛情報を提供したなどのスパイ容疑で、連邦大陪審により起訴された。ウィット被