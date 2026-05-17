ＮＨＫ大阪放送局は１５日、同局制作の夜ドラ「ラジオスター」（月〜木午後１０時４５分＝総合）に西川誠役で出演中の俳優・渋川清彦のコメントを発表した。同作の舞台は、震災後の石川・能登。大阪からやってきたボランティア柊カナデ（福地桃子）が始めたラジオ番組をきっかけに名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマだ。渋川が演じる消防士・西川誠は、地震や豪雨による災害の時には