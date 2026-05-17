櫻坂４６の二期生・増本綺良（２４）が１６日、公式ブログを更新。６月１０日発売の１５ｔｈシングルの活動をもってグループから卒業することを発表した。なお、グループの公式サイトによれば、具体的な卒業時期は決定次第発表されるという。増本は「ご報告」と題してブログを更新。「１５枚目シングルの活動をもちまして櫻坂４６を卒業します」と報告した。前身グループ「欅坂４６」時代から数えて約６年間に及ぶ活動を振り